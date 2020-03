© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È il consigliere comunale di Farainmovimento, Giorgio Giovannelli, la persona risultata positiva ieri a Fara Sabina.Medico in una casa di cura della provincia di Roma, dove sono state attivate tutte le misure di contenimento e ad oggi non risultano casi, Giorgio Giovannelli è in isolamento insieme a moglie e figlia, attualmente asintomatiche, dalla primissima comparsa dei sintomi. Sono circa due settimane. Sta bene, ha effettuato il tampone quattro giorni fa e trascorsi altri dieci ne dovrà fare un altro. “Ho avuto i sintomi di un’influenza – spiega -: febbre, spossatezza e tosse. Ma sto bene”“Non so dove ho contratto il virus. Due sabati fa, al rientro dal lavoro, ho avvertito qualche sintomo e visto il lavoro che faccio mi sono immediatamente autoisolato. Questo è infatti il consiglio che do a chiunque avverta qualcosa: contattare tempestivamente le strutture sanitarie e restare a casa”.Non ha avuto contatti con persone positive né ha effettuato viaggi nelle zone rosse.