RIETI - Il bambino di 11 anni risultato positivo al Covid-19 e residente nel comune di Cantalice e non in quello di Poggio Bustone. Lo ha comunicato la Asl in una nota di precisazione in riferimento al bollettino sanitario emesso in mattinata. E il sindaco di Cantalice, Silvia Boccini, sulla pagina facebook del Comune diffonde una nota.

«Comunico, purtroppo, che ho da poco appreso ufficialmente la positività al Covid 19 di un nostro ragazzo fortunatamente asintomatico - scrive il sindaco - In questo momento si trova in isolamento fiduciario, esprimiamo a lui e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza ed i migliori auguri di pronta e veloce guarigione. Tutti i protocolli previsti sono stati accuratamente attivati nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Autorità preposte».

