Il coronavirus e la tecnologia catapultano la Sabina in un futuro quasi inimmaginabile solo qualche anno fa.

Oggi pomeriggio alle 17, sarà un momento storico per Poggio Mirteto e per l’intera provincia, quando per la prima volta in assoluto si terrà un Consiglio comunale in videoconferenza. Il fatto che l’assise civica mirtense si riunisca in modalità telematica, senza la presenza fisica in aula dei consiglieri comunali, con gli amministratori che ognuno da casa propria, in contemporanea, tramite un supporto informatico parteciperà alla seduta, è un qualcosa che non ha precedenti. Sia a Poggio Mirteto, comune pioniere di questa nuova frontiera, nonché nell’intera provincia. Quello di oggi sarà anche, sempre a livello provinciale, il primo Consiglio comunale ai tempi del coronavirus. Anzi, se vogliamo dirla tutta, è quasi il secondo, visto che all’alba dell’emergenza sanitaria, nella prima decade di marzo, nei giorni immediatamente precedenti alle restrizioni che impediscono a tutt’oggi anche gli spostamenti, si era tenuta una seduta, ma a porte chiuse, dal momento che il coronavirus iniziava ad affacciarsi anche nel Centro Italia.

Il Consiglio comunale

Prima della seduta di oggi pomeriggio che ha un solo punto all’ordine del giorno: Emergenza Covid-19 - atto di indirizzo - misure urgenti di finanza locale bilancio 2020-2022, il sindaco Giancarlo Micarelli, ha dovuto emettere un decreto con il quale, ha avviato ed approvato un disciplinare del sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio comunale e della Giunta in videoconferenza a seguito dell’emergenza coronavirus. Il decreto dispone e disciplina la possibilità, fino al termine dell’emergenza, di svolgere in modalità telematica da remoto le riunioni. Le piattaforme e i dispositivi utilizzati dai consiglieri dovranno essere tali da permettere il riconoscimento facciale degli stessi e quindi l’identificazione da parte del Segretario comunale. Garantire la massima riservatezza e consentire di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti e idonei per consentire la comunicazione in tempo reale a due vie.

I lavori

Sarà il presidente del Consiglio, Giuseppe Rinaldi a coordinare gli interventi e sottoporre gli eventuali atti a votazione.

Sarà un vero e proprio battesimo per questo nuovo metodo e sistema, vista la situazione contingente, che impone agli amministratori di fare di necessità virtù.

Il Consiglio odierno inizierà dopo l’identificazione dei consiglieri, l’appello e la verifica del numero legale e nel caso ci fosse anche un solo caso con problemi di connessione, la seduta verrà interrotta e riprenderà solo a collegamento ripristinato. La seduta sarà videoregistrata e il relativo file conservato.

La seduta registrata verrà messa successivamente online nei canali istituzionali del Comune mirtense per la visione e l'ascolto da parte dei cittadini.

