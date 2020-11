Coronavirus, sospeso in via precauzionale il mercato di Poggio Mirteto

RIETI - Sospensione in via precauzionale il mercato settimanale di Poggio Mirteto. L’amministrazione comunale mirtense ha comunicato poco fa la sospensione del mercato che si tiene il venerdì su piazza Martiri della Libertà e piazzale della Vetreria.

Il comunicato

«Stante l’attuale situazione epidemiologica - si legge nella nota licenziata dal Comune mirtense - in un’ottica di massima prudenza, l’amministrazione reputa opportuno sospendere l’appuntamento del venerdì con il mercato cittadino. L’amministrazione sta inoltre lavorando per valutare l’ipotesi di diminuire le tariffe agli operatori in base al numero delle settimane interessate da chiusura».

Era già successo durante la prima fase dell’emergenza sanitaria che il mercato settimanale di Poggio Mirteto venisse sospeso. Ora il provvedimento viene nuovamente riproposto visto l’andamento cella curva epidemiologica che non risparmia la provincia di Rieti nonché la cittadina mirtense e l’intera bassa Sabina.

