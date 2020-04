RIETI - L’assessorato alla Pubblica istruzione e Politiche dell’infanzia del Comune di Poggio Mirteto, ha lanciato un invito a bambine e bambini dell’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina e del Nido comunale “Il Mirto e la Farfalla” a partecipare al progetto “ResiStiamo a casa e…” vista l'emergenza coronavirus.



Il progetto

Si tratta di realizzare un disegno o un lavoretto per i più piccoli, mentre ai ragazzi delle scuole medie di realizzare un breve video (massimo 30 secondi), con i quali si racconta come, ognuno sta trascorrendo questo tempo in casa. «Un tempo difficile per i ragazzi – spiega l’assessore Cristina Rinaldi - che sicuramente non ha precedenti nelle loro vite, ma possiamo anche dire nelle vite di tutti noi». Questi lavori possono essere inviati fino al 30 aprile all’indirizzo di posta: resistiamoacasa@comune.poggiomirteto.ri.it.



Le finalità

Dopo la data di scadenza di presentazione degli elaborati dei bambini e dei video dei ragazzi, tutti i lavori saranno pubblicati sul sito del Comune e sulla pagina facebook istituzionale. «La finalità – dice l’assessore Rinaldi - è quella di organizzare insieme alla scuola ed al nido comunale, una grande mostra, una volta terminata questa emergenza, alla quale seguirà un evento con esperti che ci aiuteranno a capire come i ragazzi hanno vissuto ed elaborato questo periodo».

Ultimo aggiornamento: 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA