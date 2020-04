RIETI - Si è conclusa oggi, 20 aprile, con la consegna di 285 mascherine certificate FFP2, al sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, la raccolta fondi lanciata il 23 marzo scorso da “La Giornata del Musicante” alla quale hanno contribuito l’Associazione Gemellaggi, la Pia Unione Madonna della Misericordia e la Pia Associazione Sant' Antonio Abate. La consegna al primo cittadino mirtense (nella foto) in Comune alla presenza di alcuni rappresentanti delle varie associazioni.

L'iniziativa

«Tale supporto medico - spiega uno dei promotori dell’iniziativa, Mario Blasili - come già pubblicizzato, sarà fornito ai poggiani secondo una scaletta che prevede di destinarli prima a chi deve uscire da casa per lavoro o per salute, poi agli anziani e alle persone fragili e infine agli altri, fino ad esaurimento. Un ringraziamento particolare va alla dottoressa Patrizia Bellezza della Farmacia Tozzi di Capena per aver contribuito praticando un prezzo senza ricarico».

