RIETI - Per far fronte all’emergenza coronavirus, in linea con le disposizioni nazionali e regionali, il commissario del Consorzio, Angelo Giovanni Ientile, con propria ordinanza, ha inibito l’accesso alle piste ciclabili insistenti nell’agglomerato Rieti Cittaducale al fine di evitare assembramenti di persone.

«Il Consorzio Industriale, con il provvedimento in questione, ha inteso conformarsi anche alle disposizioni dei Comuni di Rieti e Cittaducale sui quali l’area produttiva insiste - si legge nella nota - Si fa presente che la vigilanza e il controllo sull’osservanza della nuova ordinanza saranno in capo alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti. Si ricorda infine che l’inottemperanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale».

