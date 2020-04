RIETI - In queste settimane stiamo assistendo all'eroico impegno di medici, ricercatori e infermieri schierati in prima linea per combattere la pandemia da Covid-19. Ma se l’emergenza sanitaria ci costringe ad ammirare impotenti questo sforzo immane, l’emergenza sociale ci permette di contribuire in modo significativo. Per questo, il centro commerciale Perseo ha deciso di sostenere il proprio territorio con la donazione di 100 carte prepagate, spendibili presso il superstore Conad, per l’acquisto di generi alimentari da parte delle famiglie in difficoltà”. A parlare è il direttore del centro commerciale reatino, Claudio Cecchetelli, che ha consegnato le carte prepagate all’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba.

«Un impegno concreto – ha affermato Cecchetelli – che il centro commerciale Perseo ha sentito come dovere in quanto hub sociale e punto di riferimento del territorio, conscio dello sforzo a cui sono sottoposti i suoi visitatori abituali e fiero di ricambiare il calore della comunità che lo circonda».

«Fin dai primi giorni dell’emergenza – ha dichiarato Palomba – grazie anche al coordinamento e al lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo dai servizi sociali del Comune di Rieti, si è subito attivata una macchina della solidarietà che ha permesso finora di fronteggiare l’emergenza. Assistiamo a numerosi gesti di vicinanza a chi è più in difficoltà e quello messo in campo dal Perseo è sicuramente tra i più apprezzabili e importanti. Ringrazio gli amministratori dell’attività, in particolare il direttore Claudio Cecchetelli, e assicuro che proseguiremo nel futuro a implementare quella Rieti solidale che, finora, ci permette di reggere una situazione particolarmente grave anche sul nostro territorio».

