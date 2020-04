RIETI - In occasione della grave crisi che sta colpendo tante famiglie italiane a seguito della emergenza coronavirus, la Delegazione di Rieti dell'Accademia Italiana della Cucina, pur non essendo un “club di servizio”, in considerazione del fatto che la prossima settimana ricorrerà la Pasqua, dalla mattina della domenica sino al lunedì dell'Angelo, «vuole apportare il proprio piccolo contributo invitando tutti i propri Accademici ed i cittadini tutti, quando si recheranno a fare la spesa per tali occasioni, a rivolgere un pensiero a chi non può trascorrere la Pasqua come avrebbe voluto - si legge nella nota - A tale fine sollecita l'acquisto solidale, in favore delle varie iniziative benefiche che le Istituzioni e le Associazioni di Volontariato stanno mettendo in campo in ogni Comune della provincia reatina e d'Italia».

«L'acquisto di un alimento tipico del periodo pasquale, salumi, uova, pizze, agnello, dolci e quant'altro, da destinare a chi, per situazioni contingenti, non può permetterselo, contribuirà a far trascorrere in letizia le giornate di Pasqua e del lunedì dell'Angelo. Chiede quindi ai negozianti, agli operatori del settore enogastronomico ed a tutti gli esercizi commerciali di contribuire a loro volta all'arricchimento della donazione nel modo che riterranno più opportuno - conclude la nota - Insieme ce la faremo».

Ultimo aggiornamento: 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA