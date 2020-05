RIETI - Chi si aspettava oggi, 19 maggio, l'apertura dei parchi cittadini, via Liberato di Benedetto e Borgo, è rimasto deluso. L'ordinanza firmata ieri pomeriggio dal sindaco Cicchetti non è stata messa ancora in pratica dai gestori delle due aree verdi. Mentre la pista ciclabile è aperta e frequentatissima.

Ultimo aggiornamento: 20:03

