RIETI - La Giunta Cicchetti, contestualmente all’avvio della cosiddetta “Fase 2”, ha stabilito di prorogare la gratuità di 950 parcheggi fino al termine della stagione estiva. I parcheggi che restano gratis sono tutti quelli a striscia blu in Città per i quali, nelle settimane scorse, è stato deciso di non rinnovare la concessione con Saba (ad eccezione di quelli della zona di Piazza Cavour, Piazza della Repubblica, via Porta Romana e via Micaeli che sono ricompresi in altra convenzione con Saba).Nei prossimi mesi, nel frattempo, si procederà all’elaborazione di un Piano complessivo per la rimodulazione della gestione di tutti i parcheggi cittadini.«Stiamo cercando di sostenere in tutti i modi i cittadini reatini e anche questa decisione rientra nel tentativo di alleggerire i costi delle famiglie – dichiarano il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore alla polizia municipale Onorina Domeniconi – Andiamo verso una fase di cauta ripartenza e rendere gratuiti 950 posti ci sembra un buon segnale rivolto ai cittadini, alle famiglie e al commercio».