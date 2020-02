RIETI - Anche la Fipav in linea alle altre federazioni ha il comunicato la sospensione di tutte le attività pallavolistiche, in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Provincia di Rieti di tutti i livelli fino al 1° marzo compreso. La decisione è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza tenutasi ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo- istituzionale.



Le istituzioni, con questa decisione - intendono porre la massima attenzione alla salvaguardia della salute comune e si impegnano a monitorare costantemente la situazione, riservandosi di prendere ulteriori decisioni dandone tempestiva comunicazione