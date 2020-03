RIETI - Disposta una riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali per contenere il propagarsi del coronavirus tra gli utenti. Cambiamenti per servizi in ospedale e ambulatori, sia a Rieti che nella provincia.

Tutte le conferme, le sospensioni e le modifiche.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 10 MARZO



© RIPRODUZIONE RISERVATA