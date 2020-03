© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pò di dolcezza per alleviare la fatica e premiare l'importante lavoro che vede da giorni impegnati infermieri e medici del de Lellis nella nella lotta contro il corona virus. E allora 150 bignè fritti, riempiti di crema, in occasione della festa di San Giuseppe, sono stati offerti giovedì mattina al personale sanitario dell'ospedale da Fiorella Mariotti, titolare della nuova pasticceria-caffetteria-gelateria "Peccati di gola" che ha aperto in via Molino della Salce, a ridosso della coop Futura.Un gesto che ha ricevuto il sentito grazie da parte di medici e paramedici impegnati senza sosta a prestare assistenza ai pazienti. La Mariotti si è presentata direttamente all'entrata del de Lellis dove le è stato permesso di consegnare i vassoi di bignè al personale di vigilanza, che ha poi provveduto a inoltrare i dolci nei reparti. La Mariotti non ha cercato pubblicità, ma il suo gesto ha riscosso apprezzamento ed è stato riferito da chi ha potuto subito assaggiare il dolce, così ben presto la notizia si è diffusa tra il personale. "Ho pensato solo di regalare un momento di dolcezza a chi sta lavorando per tutti noi - ha detto la signora - e visto che a San Giuseppe e anche a Pasqua non avrò lavoro nè guadagno come tutti quelli del mio settore, ho pensato di dedicare un pò di tempo a chi magari le feste le passerà proprio in corsia per salvare la vita degli altri".