RIETI - All’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, nel reatino, risultano in sorveglianza domiciliare 117 soggetti, tutti asintomatici.5 i soggetti sintomatici in sorveglianza domiciliare a cui è stato eseguito il test COVID 19.7 i pazienti ricoverati presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti. 3 soggetti risultano negativi al primo test COVID 19. 3 soggetti sono stati sottoposti al primo test COVID 19 questa mattina. 1 paziente, negativo al primo e al secondo test COVID19, è in attesa di essere dimesso.2 i pazienti in valutazione presso il Pronto Soccorso dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, di cui 1 ha eseguito il test COVID 19 questa mattina.I 2 soggetti risultati ieri positivi al test COVID 19 e residenti rispettivamente nel comune di Rieti e nel comune di Cantalupo si trovano attualmente in sorveglianza domiciliare, monitorati costantemente dagli operatori del Servizio di Igiene (ISP) aziendale. Il quadro clinico è stabile.