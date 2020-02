RIETI - Periodo di sensibile aumento negli accessi al Pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti. Alla base ci sono il picco di influenza e l'allarme-psicosi per il coronavirus: nessun caso sospetto nel Reatino, ma resta massima l'attenzione e la preparazione.

Previsto un percorso di isolamento in caso di emergenza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 3 FEBBRAIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA