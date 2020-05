RIETI - La Camera di Commercio di Rieti informa che la Regione Lazio ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese e degli operatori turistici in attività, nella forma di persona fisica o giuridica.

Lo stanziamento totale è pari a 20 milioni di euro ripartiti su tre misure:

1. Strutture ricettive Alberghiere, Extralberghiere e all’Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale (dai 1.000 agli 8.000 euro);

2. Agenzie di viaggi e turismo del Lazio (1.500 euro);

3. Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale (600 euro);

Il contributo consiste in un aiuto una tantum a fondo perduto e può essere concesso a imprese ed operatori che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che hanno incontrato difficoltà o si sono trovati in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Le domande per accedere alle misure di sostegno devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito regionale al link https://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo/ a partire dalle ore 9.00 del 18 maggio 2020 sino alle ore 16.00 del 5 giugno 2020.

Per maggiori informazioni http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=newsDettaglio&id=183

