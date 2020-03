RIETI - La Npc Cares comunica che da qualche giorno si sta adoperando, insieme a tutte le altre società del gruppo (Npc, Npic, Npc Willie) alla ratifica di tutte le formalità di legge per effettuare una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di macchinari utili al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.



La scelta dei macchinari sarà effettuata in base alle indicazioni e le richieste che daranno direttamente medici responsabili dei vari reparti in difficoltà, al fine di veicolare le donazioni raccolte, speriamo tante, nel miglior modo possibile.