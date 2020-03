L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus Nerola , in provincia di Roma, diventata zona rossa, fa tremare la Bassa Sabina. L’epidemia esplosa nella casa di riposo “Maria Immacolata” si dirama in provincia di Rieti, dove si registrano contagi legati alle infezioni da Covid-19 che hanno colpito 56 ospiti e 16 dipendenti della struttura. Tra i lavoratori, sei risiedono in comuni reatini.