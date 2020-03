RIETI - Nerola, in provincia di Roma, confina con Fara Sabina. In una casa di riposo del comune romano, sono 72 le persone contagiate, tra ospiti e operatori, e si registra anche un decesso. Disposto il comune "zona rossa". A Fara Sabina c'è preoccupazione per quanto sta avvendo a pochi chilometri di distanza e anche voglia di collaborare insieme nel modo migliore.



