© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione aziendale della Asl di Rieti comunica l’avvio dei Corsi di accompagnamento alla nascita. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in atto contro il Coronavirus, i corsi si svolgeranno in modalità telematica.La struttura dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita rimane invariata sia nei contenuti che nella presenza delle diverse figure professionali del Consultorio Familiare e Pediatrico aziendali (Psicologa, Assistenti Sociali, Ostetriche, Pediatri, Assistenti Sanitarie, Infermiere Professionali), così come nella collaborazione con altri Enti territoriali.La procedura attivata garantirà la continuità del percorso della gravidanza e perinatale, sia di gruppo che individuale. E’ possibile iscriversi ai Corsi, contattando la Asl di Rieti al numero di telefono 0746/279428 (Assistente Sociale dottoressa Silvia Luzzi) e/o al numero telefonico 0746/279437 (Psicologa dottoressa Anna Mosser Incelli, referente Corsi Accompagnamento alla Nascita).