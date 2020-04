RIETI - Volume su, la Sabina Music Band suona "π™‘π™žπ™«π™– 𝙑𝙖 π™‘π™žπ™™π™–" dei Coldplay. In questo momento particolarmente difficile per la storia italiana e mondiale in piena emergenza sanitaria causa coronavirus, la “Sabina Music Band”, fondata nel 2017 a Casperia e diretta dal maestro Umberto Di Giuseppe, ha realizzato un video musicale con un chiaro obbiettivo: «trasmettere a quante più persone possibili, l’idea che il distanziamento sociale non deve farci sentire soli e per dire π™œπ™§π™–π™―π™žπ™š a tutte le persone che, a qualunque titolo ed in qualunque ambito, permettono al Paese di andare avanti. Per dire, con le note del nostro "inno", che 𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖̀ 𝙩π™ͺ𝙩𝙩𝙀 π™—π™šπ™£π™š!».

L'iniziativa

Ben quarantadue musicanti del gruppo hanno partecipato all’iniziativa, ognuno di loro, dalla propria abitazione, ha registrato un video amatoriale mentre suonava “Viva la Vida”, celebre brano dei Coldplay e, da sempre, “inno” della “Sabina Music Band”. Il montaggio audio affidato a Maurizo Proni quello video ad Alessio Caffarelli.

Lo scopo del video e i ringraziamenti

«Il video – hanno spiegato i promotori- vuole anche essere una piccola goccia nel mare per ringraziare tutte le persone che, a qualunque titolo ed in qualunque ambito, permettono al Paese di andare avanti. Il ringraziamento più grande va a tutto il personale sanitario impegnato in prima linea a salvare vite umane, ai ricercatori che lottano contro il tempo per trovare al più presto una cura contro questo nemico invisibile, ai farmacisti che ogni giorno cercano di darci conforto. Il nostro grazie va anche a tutta la filiera alimentare che non si è mai fermata. Grazie agli operatori ecologici che ogni giorno lavorano per garantire pulizia ed igiene nei nostri borghi e nelle nostre città. Grazie alle aziende che si stanno riconvertendo per produrre mascherine e respiratori. Grazie a chi lavora, non senza difficoltà, in smart working. Grazie a tutti i ragazzi che, nonostante tutto, inseguono la normalità attraverso la didattica online; grazie agli insegnanti che si impegnano, giorno dopo giorno, per trasmettere agli studenti il sapere, anche a distanza. Grazie alle migliaia e migliaia di Volontari che investono il loro tempo e spendono le loro energie per aiutare la comunità. Grazie agli artigiani, agli imprenditori, ai liberi professionisti, ai lavoratori dipendenti che, malgrado le enormi difficoltà economiche, vogliono tornare presto a lavorare per sé stessi e per il bene dell’Italia. Con la speranza nel cuore e con le note dei nostri strumenti, a gran voce diciamo: Andrà tutto bene».

Per scaricare ed ascoltare il video ci sono i seguenti link: YouTube: https://youtu.be/kcMNuzrDn7s oppure Facebook: https://urly.it/35p82





