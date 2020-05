RIETI - Un video di poco più di 90 secondi accompagnato da una canzone profonda e densa di significato: così il polistrumentista e produttore reatino Rossano Eleuteri ringrazia gli operatori sanitari, ai quali è indirizzato il brano “Quando Tornerò”. Un lavoro a cui anche il Tg5 ha dedicato un servizio, e che assume ancora più importanza vista la collaborazione del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche: ce ne parla lo stesso Eleuteri in questa intervista.

Eleuteri, la condizione degli operatori sanitari è qualcosa che le sta particolarmente a cuore, dal momento che ha parenti che lavorano nel settore, ed è anche il tema centrale del suo brano. Che effetto le fa ascoltare i tristi racconti che arrivano dagli ospedali?

«Guardandomi intorno ed ascoltando le storie provenienti dalle corsie d’ospedale, la prima cosa che ho provato è la paura. Quella paura di non rivedere più le persone che ami, del disarmo umano che si prova quando si vede una moglie, un fratello, un padre, andare a lavorare in quelle trincee dove non volano proiettili, ma lame taglienti ed invisibili: da un nemico che vedi puoi difenderti, ma da "questo" no. Con questo brano non voglio condannare nessuno, né assumere un colore politico: l’intento è sottolineare lo sforzo di chi lavora negli ospedali, e di cui troppo spesso ci dimentichiamo».

Oltre alla canzone, anche il video è stato realizzato in maniera eccellente. Pare non aver risentito affatto delle limitazioni imposte dal lockdown…

«Le produzioni, sia audio che video, sono una peculiarità del mio lavoro di tutti giorni. Io sono titolare di un'etichetta discografica ed editoriale, “Ros group”, con studio di registrazione e studio video e grafico: grazie ai miei collaboratori che mi sopportano, riesco a fornire un pacchetto completo. La regia di questo video è di Enrico Vaga Pavone, che proprio a causa del lockdown è stato costretto a fermarsi in studio, vivendo in questi giorni all'interno della mia struttura, che può ospitare una/due persone (sorride). Siamo riusciti a confezionare, grazie anche alla tecnologia e al Green Screen, questo messaggio d'amore in un momento cosi difficile».

Un bel lavoro che non è passato inosservato neanche agli occhi dei media più grandi. Immagino che per voi debba essere stata una bella soddisfazione finire su un tg nazionale…

«In realtà non è stato esattamente il mio primo pensiero. La prima soddisfazione rimane quella di essere stato contattato dal "Nursind”, il sindacato degli operatori sanitari, che mi ha chiesto di poter utilizzare la canzone e il video come colonna sonora. Ovviamente mi ha reso felice anche il fatto che il Tg5 abbia promosso il tutto, inutile negarlo. La più grande emozione però è legata al fatto una mia canzone sia stata utile per ringraziare tutta questa bella gente vestita di bianco e d'azzurro. In realtà, se non ci fossero state le limitazioni negli spostamenti, non l'avrei cantata neppure io: l'avrei affidata alla voce di qualcuno tra gli artisti che produco (sorride), questa era l'idea iniziale».

Pensa di aderire a qualche iniziativa in streaming in attesa che si possa tornare sul palco?

«Trovo che lo streaming sia solo il "vorrei ma non posso" del momento e un po’ mi annoia. La vita di un musicista, di un cantante, un ballerino o simili è fatta di viaggi, polvere del palco, autogrill, hotel: lo streaming è un mezzo che può per il momento accontentare, ma come direbbe Ligabue “chi si accontenta gode poco e male».

Lei è nato a Rieti, anche se ormai non ci vive più. Che rapporto ha oggi con la sua città natale?

«La mia città natale è il mio sangue, è un cittadina piccola, forse un po’ chiusa mentalmente, ma senza dubbio un posto che fa parte di me. Quando posso ci torno e felicemente ritrovo i miei amici con i quali si suona, si canta e si ride ed è cosi che voglio averla sempre nel cuore».

