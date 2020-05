RIETI - Ad inaugurare l’inizio della fase due anche la chitarra di un giovane musicista reatino. Si tratta del 29enne Edoardo Blasetti, studente al conservatorio Santa Cecilia, che ieri ha proposto una versione di “We Are The Champions” dei Queen con chitarra elettrica ed amplificatore, direttamente dal balcone di casa sua in via Garibaldi. Una piccola ma significativa esibizione, da aggiungere alle tante altre già svolte dal reatino in diversi ambiti, come lui stesso afferma in questa intervista.

Blasetti, il suo balcone ieri si è trasformato in un piccolo palcoscenico, ed ha scelto un pezzo efficace per l’occasione…

«Ho deciso di fare questo piccolo tributo nei difficili giorni che stiamo affrontando, così come molti altri colleghi musicisti hanno già fatto. La terrazza di casa mia mi è sembrata il luogo più adatto, da lì si vede praticamente tutta Rieti e, con il silenzio che la quarantena comporta, ero certo che il suono sarebbe arrivato lontano. Non potevo non scegliere un brano dei Queen, loro sono la band che mi ha spinto a suonare uno strumento: ho cominciato a studiare musica perché volevo suonare le loro canzoni (sorride), se non fosse per loro oggi non sarei musicista. Inoltre "We are the Champions" è significativa a ridosso di una ripartenza come quella che stiamo affrontando, mi è sembrato il brano con la tematica più adatta, anche se credo che il messaggio non vada recepito come il raggiungimento di una conquista: l’intento in questo caso è spronare tutti a non mollare e continuare così, soprattutto perché altrimenti tutti i sacrifici fatti finora risulterebbero vani».

Chi lavora nello spettacolo si sta adattando all’impossibilità di suonare dal palco e, tra i tanti, vedo che l’ha fatto anche lei: le è piaciuto suonare “sui tetti” della città? Pensa che si possa fare il bis, o preferisce optare per lo streaming?

«Suonare da una terrazza è un po' come stare su palco enorme, con la città come platea: è stato emozionante e divertente e magari tra qualche giorno si potrebbe anche replicare (sorride). Per quanto riguarda un’esibizione in streaming, in realtà non ci ho ancora pensato. Purtroppo, specialmente per la musica antica, quando si suona per qualcuno ci vuole una pulizia di suono e una chiarezza che a volte tramite le dirette streaming si perdono e, nella musica di questo genere, perdere una nota può far perdere il significato di un'intera frase musicale. Anche le lezioni di strumento con il Conservatorio sono complicate da questo punto di vista, ma se si presentassero condizioni adatte per una buona resa dell'esecuzione in diretta, suonerei volentieri».

Come si è approcciato alla musica fino ad arrivare a focalizzarsi su un genere così particolare e affascinante come quella antica?

«Ho iniziato a suonare la chitarra elettrica a 15 anni, a 17 sono entrato a studiare chitarra classica al Conservatorio di Santa Cecilia, presso la sede di Rieti. Durante gli anni di studio ho scoperto la musica antica e mi sono appassionato allo studio del liuto in tutte le sue svariate forme; così, mentre finivo il corso di 10 anni di chitarra classica, mi sono iscritto alla triennale di liuto presso la sede del Conservatorio a Roma. Una volta diplomato in chitarra classica, ho concentrato tutta la mia attenzione sul liuto: mi sarei dovuto laureare in liuto rinascimentale il 6 marzo, ma non è stato possibile e attualmente il tutto è rimandato a data da destinarsi, nel frattempo sto frequentando le lezioni online al biennio di specializzazione in liuto barocco».

Tanto studio che le ha già portato delle soddisfazioni…

«Con la musica antica ho già fatto esperienze meravigliose (sorride). Ho avuto l'opportunità di suonare in orchestra opere di Bach e Monteverdi, e ho creato una mia ensemble barocca, il "Concerto Regio", con la quale ci siamo esibiti in molte occasioni, e appena finirà l'emergenza, incideremo un disco proprio qui a Rieti».

Ha progetti anche più a lungo termine?

«Una volta finito il Conservatorio a Roma, appena possibile mi piacerebbe andare a studiare anche un po' fuori dall'Italia. L'unico progetto a lungo termine comunque rimane quello di riuscire a lavorare con la musica, in qualsiasi forma possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA