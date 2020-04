RIETI - Se fosse Adriano Celentano a dover descrivere la carriera artistica di Daniela Ciampitti (nella foto), l’artista casperiana che si è affermata sul panorama musicale italiano dopo anni di studi e sacrifici, non avrebbe difficoltà ad affermare che «…quella ragazza, ne ha fatta di strada!».



La storia e la carriera dell’artista

Sono passati 8 anni da quando Daniela Ciampitti, la cantante e cantautrice di Casperia, trionfò nella prima edizione di “The Winner is...”, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 che ha incoronato la allora 31enne sabina.

Daniela Ciampitti in questo momento si trova a Gallicano nel Lazio in provincia di Roma dove ha una casa, in attesa di tornare in Sabina appena sarà possibile vista l'emergenza coronavirus, a Casperia dove ogni volta che è libera da impegni si rifugia nella casa della mamma Tiziana.

Proveniente da diversi provini su Italia 1 e Italia’s Got Talent, approdò al format The Winner is che vinse a mani basse e subito arrivò il suo primo disco, un ep di 6 brani “Chi canta prega due volte” che fu un successo assoluto. Da li chiamate a Verissimo con la Toffanin, Rai Gulp, aperture di concerti come quello di Povia, un concerto con Povia e i Jalisse e un tour con la Minetti, Marcello Cirillo e Demo Morselli con la musica gospel portata in tutta Italia.

Nel 2018 Sanremo Rock dove la Ciampitti si è classificata tra i primi 8 sul palco dell’Ariston. Daniela ha vinto per due anni di seguito il titolo Best Pop Music all'Akademia di Los Angeles ed ha partecipato a The Voice a Las Vegas e X Factor in Inghilterra. Popolarissima sui social, l'artista casperiana oggi in quarantena a Gallicano, ha avuto in questi anni, dal 2012 anno magico che la portò alla ribalta, una miriade di impegni: la laurea, l’insegnamento del canto moderno al conservatorio di Londra dall’Italia via Skype e ora sta seguendo un master in Spagna.



L’intervista

Poliedrica e sempre in movimento che fa Daniela Ciampitti ora che è ai box forzatamente in piena emergenza coronavirus?

“Canto, faccio video e insegno, mi manca la Sabina e gli amici che ho lì. Appena finisce tutto scappo in Sabina nella casa di Casperia».

A livello di impegni professionali?

«In questo momento ci siamo dovuti fermare, stavamo registrando una trasmissione, iBand col maestro Vincenzo Sorrentino, il talent show di La5 dedicato ai gruppi musicali e i cori, che riprenderemo appena possibile».

A livello di dischi dopo il successo di “Chi canta prega due volte” che hai anche tatuato sull’avanbraccio cosa farai?

«A giugno uscirà una compilation in cui insieme a grandi cantautori ci sarà anche una mia canzone ed è una emozione incredibile quella di sapere di essere nello stesso disco di nomi da far tremare i polsi: da Franco Battiato fino ad Adriano Celentano».

Già, Celentano nel disco con Daniela Ciampitti, quella ragazza che da Casperia, ne ha fatta di strada!

