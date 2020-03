Ultimo aggiornamento: 15:44

RIETI - Successo per la seconda diretta online con Marco Graziosi, che dallo schermo del suo telefono ha intrattenuto, e si è intrattenuto, con amici e fans grazie alla sua chitarra. Tantissime le interazioni degli spettatori virtuali che hanno fatto sentire il loro calore con frasi di conforto, richieste di canzoni e semplici saluti, tutti ricambiati dal cantautore reatino che ha colto gli spunti migliori per alternare aneddoti e brani.Al solito non sono mancati gli inediti come “Anche se io dormo”, “Come quanno” e “T’amo Tanto”, brano che lo stesso Graziosi considera la sua “Albachiara”; oltre a questi anche gli intramontabili successi del panorama musicale italiano, dai repertori di Battisti, Bobo Rondelli e l’immancabile Rino Gaetano, tra gli altri«Sono contento che molta gente segua le dirette, è un modo per sentirci uniti» afferma Graziosi, che promette di presentare una nuova versione del suo brano “Eri Mia” nel corso dei prossimi appuntamenti online: a tal proposito gli spettatori sono invitati a riprendersi in un video mentre cantano e ballano la canzone, per interagire ancora più attivamente.