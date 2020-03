Ultimo aggiornamento: 13:02

RIETI - In giornate difficili come queste gli artisti reatini fanno di necessità virtù e non rinunciano a intrattenere il loro pubblico. Sono infatti moltissime le dirette online con cui i musicisti stanno tenendo compagnia, anche se solo virtualmente, ad amici e fans, strappando preziosi sorrisi e fornendo pretesti per cantare insieme.Tra loro anche Marco Graziosi, cantautore ormai noto in città, che in attesa di poter far uscire il suo nuovo album, trova consolazione con delle divertenti dirette, seguite da decine di amici e fans.«In questa situazione, suonare in diretta è come andarsi a prendere un aperitivo tutti insieme in modo virtuale – afferma – La musica ha un valore fondamentale per la vita di tutti e non solo in questi momenti; ora è però importantissima perché aiuta ad alleviare i malumori di questi giorni» conclude, promettendo un secondo appuntamento online già nelle prossime ore.Graziosi non è certo il solo a suonare dallo schermo del suo telefono. Lo stesso ha fatto, e continua a fare tutti i giorni a partire dalle 19.00, il collega Carlo Valente con l’ “#intrentena”: «Il tre marzo ho compiuto trent’anni – spiega il cantautore – Suono da casa per rendere virtuali i pochissimi baci che ho ricevuto per il mio compleanno, per ovvi motivi. Porto la musica a casa dei miei fans e loro mi fanno compagnia scrivendomi».Si uniscono all’appello, tra i tanti altri, anche artisti della nuova scuola come i membri della band “Subuteo”, con i loro brani indie, o i componenti de “I Colori del Vento” che reinterpretano soprattutto canzoni dalle colonne sonore della Disney tramite Instagram e Facebook.Ognuno a modo suo ma tutti uniti da una forte passione per la musica e dalla voglia di creare punti di ritrovo, online come su un palco.