RIETI - Le conferenze ai tempi del Coronavirus. Sabato scorso come ha ricordato il referente dell’Associazione “Amici del Museo” di Poggio Mirteto, Andrea Leopaldi, si sarebbe dovuta tenere l’ultima conferenza degli “Incontri del Sabato” 2019-2020. Iniziativa culturale seguitissima con conferenze periodiche e partecipate su temi storici di diverso profilo che spaziano dalle realtà locali fino alla ricerca e ai personaggi di elevato spessore, Sabini e non.«Purtroppo - ha spiegato Andrea Leopaldi - per le ben note vicende legate al Covid-19 anche questa sarà posticipata. Si tratta di una ricerca da noi commissionata e finanziata con i fondi raccolti per il 5x1000, su un personaggio importante per il nostro territorio, il musicista Bernardino Lanzi (nella foto una rara immagine dell'epoca), già maestro di musica della nostra banda comunale, che sarà oggetto di una prossima pubblicazione. Questa, Insieme alle precedenti ricerche, arricchiranno la conoscenza della storia della nostra Sabina, tema per gli Amici del Museo portante. Lo studio è stato commissionato e realizzato dalle ricercatrici Beatrice Di Mario e Silvia Paparelli che ringraziamo. Di questa ricerca forniamo un breve riassunto».Nel racconto delle relatrici la sintesi dell’interessante lavoro “Bernardino Lanzi (1862-1935)-Musica per banda tra Lazio e Umbria”.Su proposta dell’Associazione “Amici del museo” di Poggio Mirteto, nell’ultimo anno è stata realizzata una ricerca di prima mano sulla figura e l’attività musicale di Bernardino Lanzi, che ha permesso, per la prima volta, di redigere il catalogo delle sue opere, sparse in diversi archivi del centro Italia. La ricerca sarà oggetto della pubblicazione monografica realizzata dalla casa editrice Espera Edizione di Roma, che uscirà presumibilmente nel mese di maggio 2020. Al progetto hanno aderito, fornendo il loro patrocinio, i comuni di Terni, Poggio Mirteto, San Gemini, Massa Martana e Stroncone, gli enti l’ISSM Briccialdi di Terni, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale di Terni.Compositore e direttore di banda, Bernardino Lanzi si lega fortemente alla centenaria storia musicale di alcuni importanti centri del Lazio e dell’Umbria. Direttore della bande di San Gemini (1883-1886), Massa Martana (1886-1888), Poggio Mirteto (1895-1904) e Terni (1904-1928), fu anche direttore dell’odierno “Istituto superiore di Studi Musicali G. Briccialdi” dal 1922 al 1926. La copiosa produzione di Lanzi (non soltanto bandistica) è conservata presso diversi archivi e biblioteche italiane, indagati nel corso della ricerca (Accademia nazionale di Santa Cecilia, Archivio Storico Comunale e Archivio di Stato di Terni, Biblioteca dell’Istituto superiore di studi musicali Briccialdi di Terni, Archivio di Archivio della “Banda Nazionale Garibaldina” e Archivio Storico di Poggio Mirteto, Archivio della Casa editrice “Belati” Perugia e altri).La ricostruzione della vita, dell’attività professionale e della produzione artistica di Bernardino Lanzi sono destinate ad avere risonanza specifica nel settore della musica per banda. Per questo organico strumentale, che nell’Italia dell’Ottocento contribuì alla diffusione della cultura musicale, sono state scritte importanti pagine, oggi, spesso, dimenticate. Ricostruire l’opera di Bernardino Lanzi significa fornire un primo piccolo tassello di un contesto che vede molte lacune, ma che merita di essere ricostituito. Oltre a ciò, il libro sarà uno strumento di studio interessante per strumentisti a fiato che nella banda e nei repertori dell’Ottocento trovano le radici della loro storia, della prassi esecutiva e dell’impiego dei loro strumenti in ogni circostanza musicale. Il progetto ha, inoltre, risonanza dal punto di vista della storia locale: recuperare, infatti, un seppur piccolo “spaccato” della vita di una comunità vuol dire poter arricchire il proprio presente. In ultimo, la pubblicazione ha la finalità di sottolineare i legami tra l’Istituto Briccialdi e il territorio sabino – di cui Poggio Mirteto è uno dei centri più importanti – già da anni consolidati attraverso varie iniziative e convenzioni, che oggi vengono ulteriormente rafforzati dalla consapevolezza di uno “scambio di intenti musicali” che dura da lungo tempo.