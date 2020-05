© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A partire da mercoledì 3 giugno riapre al pubblico la Sezione Archeologica del Museo civico. Gli ingressi saranno contingentati sulla base delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19,al fine di tutelare la salute degli utenti e degli operatori museali. Di seguito gli orari di apertura:Sezione Archeologicada Martedì a Giovedì: 8.30 – 13.30Venerdì e Sabato: 8.30 – 13,30 e 15,30 – 18,30Domenica, Lunedì e Festivi: chiusoAll’ingresso andranno rispettate le seguenti indicazioni:Indossare la mascherina protettiva;Accedere al bancone di accoglienza al max. 1 persona alla volta;Fornire agli addetti le informazioni necessarie per il tracciamento del giorno di visita al Museo, su apposito modello;Seguire il percorso di visita indicato dagli addetti;In ogni sala espositiva sostare al max. 5 persone alla volta;I servizi igienici sono fruibili al max. 1 persona alla volta;Mantenere in ogni caso il distanziamento fisico di almeno un metro.La Sezione Storico-Artistica al momento rimane chiusa al pubblicoPer informazioni ed esigenze di studio contattare:Direzione: 0746-287280Uffici: 0746-287456 e 0746-287240Email: museo@comune.rieti.it