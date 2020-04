RIETI - Nel giorno in cui la Asl dirama un bollettino con zero contagi e zero decessi, trapela la notizia di una vittima del Covid-19. Rimasta sommersa. Una malattia mai comunicata e una morte appresa da una pagina Facebook dei suoi amici Bikers Passo Corese, con i quali condivideva la passione per le moto.



Stefano Caprioli, 62 anni, pensionato, ex dipendente Cotral, residente a Cantalupo in Sabina e originario di Torrita Tiberina, circa 15 giorni fa si è ammalato di Coronavirus, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale De Lellis di Rieti e questa mattina è deceduto.