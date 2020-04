Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' la trentesima vittima del coronavirus della provincia di Rieti. Si tratta di una donna di Contigliano, la 70enne Carla Grossi. La notizia della morte è stata comunicata in serata dal comune reatino attraverso un post su facebook sulla pagina ufficiale dell'ente.«Arriva inattesa e ancora più dolorosa la notizia della perdita della carissima signora Carla - ricoverata dal 16 marzo per aver contratto il covid, deceduta improvvisamente proprio quando la sua situazione sembrava volgere al meglio. Tutto è più atroce, per la condizione di isolamento e forzata solitudine in cui si è trovata questa Signora, dolcissima e buona e innamorata della sua Famiglia e della vita. Abbracciamo tutti Luciano e Herika, volontari della Croce Rossa Italiana, e Sara e Manuel e Roberto - viviamo con loro questo evento tragico, nel cammino doloroso che ci troviamo a percorrere».«E' una notizia inaspettata - afferma il sindaco Paolo Lancia - Ci eravamo sentiti anche questa mattina, è la prima donna che era risultata positiva e avevamo seguito la sua situazione. Era uscita dalla terapia intensiva, la notizia è arrivata totalmente inaspettata. E' un grande dispiacere e esprimo il mio cordoglio alla famiglia».