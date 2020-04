RIETI - «Care bambine e bambini, care ragazze e ragazzi, sappiamo come vi sentite, o forse non del tutto». Inizia così la lettera a doppia firma inviata questa mattina dal sindaco di Montopoli, Andrea Fiori e dall’assessore alla Scuola, Elena Santini, ai giovani del paese che di colpo, dall’inizio di marzo, hanno dovuto cambiare e stravolgere abitudine e la loro vita da bambini, adolescenti, ragazzi. Niente più scuola intesa come modo tradizionale, niente più sport o riunioni con amici, feste e compleanni. Niente più, quello stare insieme che mai come ora sarebbe ossigeno, specie per i più piccoli che spesso stentano a capire il perché di tutto questo, così, all’improvviso.

L'iniziativa

Sindaco e assessore hanno voluto mettere, nero su bianco una lettera, un messaggio di speranza per mostrare vicinanza ad una parte di popolazione, quella delle fasce più giovani, a tutti i ragazzi disorientati da quanto sta succedendo. Nella lettera oltre al messaggio di vicinanza e speranza la speranza c'è anche un invito: quello di non mollare.

La lettera ai ragazzi di Montopoli

«Quello che stiamo vivendo è una cosa mai accaduta prima, che ci ha colti di sorpresa spiazzandoci – scrivono i due amministratori - voi siete tornati da scuola un giorno come tanti e non sapevate che di lì a poche ore sarebbe stata chiusa. Non eravate preparati a lasciare così bruscamente le vostre abitudini, lo sport, i pomeriggi a giocare, le passeggiate con gli amici.

Di colpo tutto è cambiato, la scuola, che prima probabilmente vi sembrava noiosa, ora inizia a mancarvi, avete nostalgia dei vostri compagni ,degli insegnanti, vi manca la complicità tra i banchi e le chiacchiere a ricreazione. Siete stati privati dell'ultimo giorno di scuola, pensiamo ai ragazzi di quinta elementare che non potranno salutare le maestre che per cinque anni li hanno guidati come delle madri, e pensiamo ai ragazzi di terza media che non potranno sostenere l'esame che li avrebbe accompagnati alle scuole superiori concludendo il ciclo di studi.

Noi sappiamo tutto questo, come sappiamo che fare scuola dietro ad un Pc o parlare con i vostri compagni con lo smartphone non è la stessa cosa, ma vi invitiamo a resistere.

I sacrifici che vi sono stati chiesti sono enormi, ma tutto questo finirà grazie anche alla vostra forza di volontà e al rispetto rigoroso delle regole. Voi ci state dando la forza per superare questo momento difficile, siete un esempio per tutti perché senza lamentarvi avete accettato tutto questo. Vi siete adattati ad un nuovo modo di fare scuola, col Pc da casa con classi virtuali, vi siete adattati a fare sport a casa, vi siete adattati allo stravolgimento del vostro mondo.

Nessuno vi potrà restituire la normalità di questi mesi, ma tanto la normalità è una parola che non ci piace, e siamo sicuri che vi sarà d'insegnamento perché avrete capito quanto davvero conta un abbraccio, quanto è importante stare insieme e avere cura gli uni degli altri. Abbiamo pensato a voi sin da subito, con affetto e apprensione, immaginandovi nelle vostre case talvolta annoiati e tristi.

Sappiate che il Sindaco, la Giunta e tutto il Comune è al vostro fianco e vi abbraccia idealmente sostenendovi di fronte ad ogni difficoltà di questo momento. Torneremo a guardare con nuovi occhi la vita e sarete principalmente voi a dovercelo ricordare e a far sì che gli insegnamenti tratti da questa spiacevole vicenda non vengano dimenticati.

Usciremo di nuovo ma a piccoli passi, torneremo gradualmente a riavvicinarci, a giocare e a fare sport. Fate sì che questa occasione possa rappresentare un momento importante per riflettere sulle cose che più amate e sui sogni che avete per le vostre vite e per il destino del mondo.

Vi abbracciamo forte e vi promettiamo che presto tutto passerà.

