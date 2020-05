© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un soggetto positivo al tampone Covid 19 a Montopoli di Sabina. Terzo giorno consecutivo dove tornano ad esserci i contagiati in Sabina (sabato Fara Sabina e Selci) ieri Scandriglia e oggi, appunto, Montopoli. Per il paese di Montopoli dopo i due casi con i positivi incerti nelle scorse settimane e che all’esito di ulteriori tamponi evidenziarono poi la negatività, oggi è stato comunicato del soggetto positivo che è ricoverato in una struttura ospedaliera fuori provincia ed è stato trasferito in un centro Covid una volta appreso del suo stato di contagiato.«L'Amministrazione Comunale di Montopoli di Sabina - spiega il sindaco Andrea Fiori - è venuta a conoscenza poco fa, in seguito alla pubblicazione del Bollettino Sanitario odierno, della presenza di un positivo residente-domiciliato nel nostro Comune. La persona, alla quale esprimiamo gli auguri di pronta guarigione, risultava già ricoverata in una struttura ospedaliera al di fuori della nostra Provincia ed è stato, in seguito al tampone, immediatamente trasferito presso una struttura covid. Sono in costante contatto con la Asl al fine di monitorare costantemente la situazione».