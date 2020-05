RIETI - Grazie all’organizzazione dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, si è tenuto oggi, presso l’area antistante Palazzo Sanizi, individuata simbolicamente per la vicinanza con la struttura Covid Santa Lucia, una iniziativa di solidarietà a tutti gli anziani e persone fragili che stanno affrontando questa fase di emergenza, costrette a rimanere lontane dai loro cari in questo particolare momento.

In forma privata in conseguenza delle restrizioni legate all’emergenza, l’artista reatina, Monica Cherubini, recependo l’invito dell’assessore, si è esibita in una serie di brani musicali – “Mamma”, “Un amore così grande”, “Ave Maria”, “Cantico delle Creature” e “Nessun dorma”, quest’ultima scelta appositamente per indicare l’auspicio di rinascita e ripresa – intervallate dalla lettura di poesie di Herman Hesse e Tiziano Terzani, interpretate dalla voce di Stefano Pozzovivo. All’evento “Tienimi per mano” hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di esprimere vicinanza ai tanti anziani e alle tante persone che, per effetto della pandemia e della loro particolare vulnerabilità, sono rimaste lontano dai loro cari, anche nei momenti più drammatici – ha dichiarato l’assessore Giovanna Palomba – Al tempo stesso è anche dedicata ai parenti che stanno vivendo l’effetto delle restrizioni, rimasti lontani dai loro affetti più importanti e costretti a privare i propri genitori della loro assistenza e presenza anche, in taluni casi, nel momento doloroso del distacco. Attraverso questo gesto, la comunità si è stretta attorno al dolore e al dispiacere di ciascuno, tenendosi tutti, idealmente, per mano. Ringrazio vivamente l’artista Monica Cherubini, il manager Elenio Sambuco, il tecnico Andrea Carmesini, lo speaker Stefano Pozzovivo e la famiglia Antonacci per aver collaborato alla migliore riuscita dell’iniziativa».

