RIETI - Coronavirus, contagi per alcune religiose nel monastero di Santa Filippa Mareri a Petrella Salto.



"La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, congiuntamente all’Unità di Crisi Covid-19 comunica, che nel tardo pomeriggio di oggi, sono stati formalizzati al Sindaco di Petrella Salto i risultati dei tamponi eseguiti dagli operatori del Servizio di Igiene pubblica aziendale ad alcune religiose del Monastero di Santa Filippa Mareri. Le sette religiose risultate positive, nelle prossime ore verranno trasferite, grazie ad alcune ambulanze di biocontenimento, presso l’Istituto di S. Lucia a Rieti, da ieri sede Covid Hospital. Le cinque religiose risultate negative, resteranno presso il Monastero in sorveglianza domiciliare. Gli operatori dell’Isp hanno avviato le indagini epidemiologiche per la verifica di eventuali casi sospetti". © RIPRODUZIONE RISERVATA