RIETI - Le Cgil, Cisl e Uil in una nota a firma Stefano Rinaldi, Poalo Bianchetti e Alberto Paolucci - sollecitano il pagamento della mobilità in deroga per le aree di crisi complesse, ricordando che la stessa è scaduta il 2 gennaio 2020 e per molte famiglie era ed è l’unico sostegno economico.«Pur consapevoli della situazione generale di emergenza e delle difficoltà dovute alla gestione da parte della Regione delle tante misure di sostegno al reddito, osserviamo che sul nostro territorio l’impoverimento delle famiglie dilaga e porta con sé ulteriori fenomeni di degrado e di tensione - si legge nella nota - Quotidianamente nello svolgimento del nostro ruolo di corpi intermedi che attraverso la mediazione sociale avvicinano il cittadino alle istituzioni, parliamo con le persone che si rivolgono a noi, ci espongono i loro problemi, spesso, troppo spesso la loro disperazione».«Questi motivi ci spingono a lanciare un segnale di attenzione che è al tempo stesso un grido di allarme. Chiediamo che si faccia presto, che la Regione si faccia carico affinché tutti gli Enti accelerino il percorso amministrativo delle pratiche ed i soldi arrivino alle famiglie che sono allo stremo. In attesa di un sollecito riscontro - cnclude la nota - resteremo vigili perché ogni giorno che passa diventa tutto più difficile»