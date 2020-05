RIETI - Riccardo Ciavarroni, classe '92 vive a Milano da quattro anni, trasferito per continuare il suo percorso da giocatore di basket, ha scelto la capitale lombarda anche per la sua vita professione, insieme alla sua compagna ha vissuto il coronavirus e da pochi giorni è tornato dalla sua famiglia.

Riccardo, in città è conosciuto per il basket, cosa lo ha spinto ad abbandonare Rieti?

«Inizialmente mi sono trasferito per continuare a giocare a basket, ho scelto Milano anche perché per il mio obiettivo lavorativo, Milano non poteva essere che piazza migliore, sono state entrambe le cose che mi hanno spinto a partire. Ora lavoro in Brianza come sales associate per l’azienda Maxi Sport che si occupa di commercio al dettaglio di articoli e abbigliamento sportivo a Milano, in Brianza e a Brescia, lavoro li da due anni. Ho dovuto fare una scelta quando lo sport e il lavoro non sono più andate incontro, ora gioco a livelli minori, con la mia squadra eravamo anche in ballo in campionato. Quando già iniziavano i primi casi intorno a noi, delle volte eravamo incerti fino all’ultimo se giocare o meno; in una delle ultime trasferte abbiamo giocato in un paese dove c’erano stati sei casi di Covid».

Come è stato lavorare quando la città si iniziava a fermare?

«Dopo il 21 febbraio lavoravamo per non creare assembramenti solo dal lunedì al venerdì, io fino al 10 marzo ho lavorato in azienda, soprattutto per gli acquisti online che fortunatamente sono la nostra parte vincente, avevo l’autocertificazione per ogni spostamento e c’erano molti controlli nelle strade, mi ha colpito è il fatto di vedere le strade sgombre, e soprattutto l’efficienza che c’è stata nella sanificazione di strade, trasporti, è stata super veloce e super efficiente giorno per giorno, si vedeva che era tutela del cittadino. Dopo il primo decreto quando la situazione era instabile soprattutto in Lombardia e dopo la zona rossa hanno bloccato tutto e dal 14 marzo sono in cassa integrazione».

Con l’ultimo decreto è riuscito finalmente a riabbracciare la sua famiglia, aveva già pensato di tornare all’inizio dell’emergenza?

«Sono rimasto a Milano per evitare qualsiasi problema, potevo fare come tutti quelli che si sono recati in stazione per tornare a casa, per me sono stati dei criminali perché non sapevano le loro condizioni di salute e i rischi che potevano portare nelle loro case. Non sarei mai andato a mettere a repentaglio tutta la mia famiglia e le persone a Rieti, perché anche se sapevo di stare bene, non potevo essere sicuro; sono risceso il 6 maggio in macchina».

Il suo lavoro la tiene necessariamente a contatto con il pubblico, come ripartiranno i negozi?

«Sarà dura, la situazione in Lombardia è difficile. Aspetto che la situazione si stabilizzi un po’, sono rimasto d’accordo con l’azienda, che quando la situazione a livello lavorativo si ristabilisce verrò contattato per organizzarci su come ripartire. Sembra che l’apertura sia prevista per il 18 maggio ma l’azienda deve capire se aprire o no e come organizzarsi il lavoro, con meno dipendenti e ore. Sicuramente per i negozi ci saranno diverse misure di sicurezza da adottare come ad esempio l’entrata e l’uscita separate e l’obbligo di mascherine e guanti, inoltre, come previsto dai protocolli, l’azienda si sta organizzando per la riorganizzazione degli spazi, la sanificazione degli ambienti e anche per la per sterilizzare dei capi di abbigliamento e calzature».

Ultimo aggiornamento: 11:19

