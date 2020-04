RIETI - Confinata nella "Zona rossa" per eccellenza, dietro i vetri delle finestre di casa con lo sguardo rivolto sul dramma che vive Milano e il pensiero ai familiari e agli amici a Rieti. E’ la complicata quarantena della psicoterapeuta reatina, Silvia Morgante da 4 anni nella città della Madonnina insieme alla propria famiglia per motivi di lavoro.

«Milano è tra le città più accoglienti e dinamiche che abbia conosciuto – spiega Silvia Morgante – e l’ho vista affrontare in pochi mesi un dramma sempre più evidente. Una città performante su ogni fronte che all’improvviso diventa impotente».

Il cuore però vola sempre verso Rieti, città che il lockdown ha allontanato ben oltre i 600 chilometri che la dividono da Milano: «Il prolungarsi e l’estendersi dell’emergenza ha chiaramente portato il pensiero a Rieti e ai nostri cari – continua la dottoressa reatina – la sofferenza più grande è stata convivere con l’impossibilità di tornare vicini, di decidere liberamente quando rivedersi, vivere il contrasto tra il desiderio di fuggire da qui contro ogni regola e la responsabilità del senso civico. Ha prevalso quest’ultimo e, fortunatamente, stiamo tutti bene anche se nulla sarà come prima».

Risvolti, quelli fotografati, dalla 45enne psicoterapeuta di una realtà destinata ad essere riparametrata: «Tutti dovremmo ripensare il nostro stile di vita, i nostri ritmi, i modi di vivere e lavorare: credo sia l’unica prospettiva che possa aiutarci in questo grande cambiamento».

Il capoluogo lombardo: una città dai due volti nelle fasi iniziali dell’emergenza epidemiologica: «Paradossalmente ai miei occhi era diventata ancora più bella – racconta Silvia – l’aria pulita, il silenzio finchè tutto sembrava solo un momento di pausa ma poi il periodo di stasi, quindi di paralisi e la conoscenza dei tanti drammi hanno reso quel silenzio doloroso e pesante».

Ed ora a cambiare non saranno solo gli stili di vita ma anche quelli lavorativi e professionali: «Nel mio caso particolare di psicoterapeuta la trasformazione è notevole – spiega la professionista reatina - e sta portando l’intera categoria professionale a fare importanti riflessioni sui cambiamenti dei setting di cura. Per la prima volta la realtà entra nella stanza della terapia e accomuna fortemente terapeuta e paziente, li costringono a trovare nuovi mezzi per restare in contatto e continuare i percorsi di terapia. Alcuni possono trovarsi bene con le tecnologie, altri al contrario non si ritrovano in una tale trasformazione del rapporto».

Anche nel buio più nero, il senso di umanità riesce a donare luce: «Questa situazione ha alimentato in me - chiude Morgante dalla capitale mondiale della moda e del design – un grande desiderio di comunità. Sentire così vicina la sofferenza di molti mi ha messo in risonanza con quella stessa sofferenza contro cui tutti lottavano come se l’essere qui, in zona rossa, facilitasse entrare in empatia».

