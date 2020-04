RIETI - La reatina Maria Chiara Francia, 28 anni ha scelto Milano per la sua formazione, qui ora ha trovato lavoro in due studi privati dentistici a Monza e ad Arese ed è una specializzanda in chirurgia orale al San Raffaele. Durante l’inizio del coronavirus trascorreva la sua giornata tra il reparto dell’ospedale e la sua attività lavorativa, la sua routine frenetica è stata sconvolta e da due mesi vive a casa sola con la speranza di tornare presto alla normalità

La Lombardia è stata la regione più colpita dal coronavirus, come sono stati i primi giorni di emergenza a Milano?

«Inizialmente appena c’è stato il primo caso a Codogno il 21 febbraio, non si è capito bene quello che stava succedendo, infatti la vita è continuata normalmente, io andavo a lavoro, all’ospedale, proseguivamo le attività con accortezza rassicurando i pazienti. Già iniziavano a girare i video motivazionali che la città nonostante tutto non si sarebbe fermato. Dopo questo entusiasmo, ci siamo iniziati a rendere conto che la situazione era sempre più grave: i malati dovevano essere intubati, le infezioni degeneravano molto velocemente e c’erano i primi morti. Da li sono partite tutte le misure: dal 28 febbraio hanno chiuso le università, gli studenti non venivano più in reparto ma gli specializzandi si, questo è durato due settimane. Poi i contagi si sono ampliati, ci sono stati anche dei casi positivi tra gli infermieri nel mio reparto e alla fine hanno pensato di chiuderlo e lasciarlo aperto solo per le urgenze e sospeso anche la nostra attività, lasciandola solo su base volontaria dal 9 marzo quando c’è stata la zona rossa. Personalmente io ho continuato ad andare fino al 13 marzo, poi sono stata ferma fino a qualche giorno fa».

Il suo lavoro la porta necessariamente a essere a contattato con le persone, come state gestendo i pazienti negli studi privati?

«Abbiamo iniziato telefonicamente e con videochiamate, le urgenze erano prese in carico dai proprietari dello studio. In odontoiatria le urgenze non differibili non sono tante, possiamo controllarle inizialmente con i medicinali, i pazienti hanno bisogno di sapere che non è niente di grave e di essere rassicurati. Ci sono poi le situazioni gestite telefonicamente per un mese che devono essere trattate. Lo studio in questo periodo ha avuto modo di attrezzarsi per lavorare in sicurezza anche se il nostro è già un mestiere in cui ci sono molte accortezze per l’igiene e da qualche giorno sono tornata a lavoro per i trattamenti urgenti. È stato bello tornare, io che non posso fare lo smart working mi iniziavo a sentire inutile!».

Come si vive l’emergenza in una metropoli?

«Le persone indossano mascherine, nei supermercati sono abbastanza organizzati, misurano la febbre all’ingresso e anche per le file, alcuni hanno creato una applicazione in cui puoi prenotare il tuo posto della coda per entrare direttamente e fare la spesa è diventato molto più scorrevole anche perché gli ultimi tempi era molto stressante. Tuttavia, forse per la bella stagione c’è tanta gente in giro, sicuramente perché molte aziende hanno riaperto, però la sensazione che ho avuto è che le persone si sono stancate di stare a casa e stanno riiniziando ad uscire. Da una parte ho voglia di tornare alla vita vera ma dall’altra ho paura che le persone possano esagerare perché sono state molto chiuse in casa e poi dobbiamo ricominciare tutto da capo».

Niente lavoro e università, come trascorre sue giornate?

«Seguo molti corsi online di odontoiatria, studio qualcosa che avevo lasciato indietro, ma non è la normalità, la mia giornata è cambiata completamente. Solitamente uscivo la mattina alle 8 per tornare alle 21; ora esco solo una volta ogni dieci giorni a fare la spesa. Questi giorni in casa ho dovuto riorganizzare la mia vita: mi alleno tutti i giorni per tenermi in forma e ho ripreso la cucina in mano, i risotti sono diventati una mia specialità. Da una parte questa quarantena mi ha fatto un po’ riappropriare di me stessa, mi trascuro molto durante la quotidianità, mi ha fatto capire che i miei ritmi sono accelerati e dovrei trovare una via di mezzo».

Lei non ha scelto come molti ragazzi di tornare a casa, come sta vivendo lontano dalla sua famiglia questo periodo?

«Inizialmente i miei genitori mi avevano detto di tornare, ma ancora si poteva continuare a fare tutto, poi in un reparto dove vado solo un giorno a settimana c’è stata un’infermiera positiva e quindi hanno fatto il tampone anche a me, ho aspettato i risultati del test, nonostante fosse negativo avevo un po' di remore, non ci sarei mai tornata a casa perché non ero sicura di non essere stata contagiata e mi sono molto arrabbiata con le persone cha hanno assaltato le stazioni nella notte tra l’8 e il 9 marzo. È stato difficile essere lontano da casa soprattutto per le festività, la Pasqua nella mia famiglia è molto sentita, mi piacciono molto le tradizioni, adesso faccio molte videochiamate anche con i miei amici. Mi rattrista non sapere quando potrò tornare, la Lombardia ci metterà un pochino di più per uscirne, a lavoro poi già ci hanno anticipato che questa estate bisognerà lavorare per recuperare questi mesi che siamo stati fermi, quindi non so quante ferie avrò per tornare a casa».

