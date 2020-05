© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riparte, con tutti gli espositori, non più solo quelli del settore alimentare, il mercato di Passo Corese. Appuntamento ogni giovedì. Rispetto al passato, gli utenti dovranno seguire regole precise per acquistare in sicurezza ed evitare gli assembramenti.«Dopo la riapertura dedicata al settore alimentare della scorsa settimana – dichiara l’assessore alle Attività produttive, Marco Marinangeli - in cui le misure studiate hanno permesso a tutti di fare acquisti in modo assolutamente sicuro, domani anche gli espositori merceologici torneranno ad essere presenti. Sempre insieme al corpo di Polizia locale e a tutte le associazioni che collaborano con il Centro operativo comunale abbiamo studiato un piano di sicurezza nel pieno rispetto delle misure di prevenzione emanate dalla Regione».Ci saranno 4 entrate e 2 uscite. Non si potrà entrare dai lati e i banchi saranno distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. Gli utenti per accedere dovranno indossare i dispositivi di sicurezza.