Rieti, a Montopoli torna il mercato settimanale del sabato

RIETI - Dopo l’annuncio del sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, sulla riapertura del mercato settimanale del venerdì, ad iniziare da domani mattina nelle piazze del centro mirtense, arriva anche la comunicazione del sindaco di Montopoli, Andrea Fiori il quale, la scorsa settimana, in via precauzionale, visto il riaffacciarsi in Sabina di alcuni casi di positività al Covid, aveva sospeso il mercato settimanale del sabato in località Ferruti.

Anche in questo caso revocata l’ordinanza di sospensione e bancarelle regolarmente ai loro posti sabato mattina.

Il sindaco Fiori, raccomanda, il rispetto delle regole e delle disposizioni inerenti l'uso dei dispositivi di protezione ad iniziare dalle mascherine, rispetto del distanziamento sociale e il non creare assembramenti.

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA