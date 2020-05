© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Domani mattina, giovedì 14 maggio, riapre il mercato settimanale di Passo Corese . Sarà attivo solo il settore alimentare, i banchi saranno disposti in maniera da garantire le misure di distanza adeguate e gli accessi saranno regolamentati in modo da non generare assembramenti. Per accedere gli utenti dovranno indossare obbligatoriamente guanti e mascherina."Domani - ha comunicato via Facebook, l'assessore alle Attività produttive, Marco Marinangeli - riparte il settore alimentare del mercato infrasettimanale di Passo Corese. Abbiamo studiato insieme agli espositori, al corpo di Polizia locale e a tutte le associazioni di volontariato che collaborano incessantemente da due mesi con il Centro operativo comunale un sistema per garantire a tutti la sicurezza, ma allo stesso tempo la possibilità di fare acquisti. Abbiamo previsto un ingresso unico e un’uscita, controllati dai volontari delle associazioni che verificheranno non solo che l’utente sia munito di mascherina, ma che si evitino file e assembramenti".