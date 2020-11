RIETI - E’ sospeso da venerdì 6 il mercato settimanale del venerdì a Poggio Mirteto e lo sarà ancora oggi con la speranza che le bancarelle possano tornare ad affacciarsi su piazza Martiri della Libertà e su iazzale della Vetreria da venerdì prossimo, 27 novembre. «Decisione sofferta – spiega il sindaco Giancarlo Micarelli - ma inevitabile vista la curva di contagi che nelle ultime settimane ha interessato la nostra cittadina (malgrado sta aumentando il numero delle persone guarite Poggio Mirteto resta sempre con oltre 50 contagiati, ndr). La prossima settimana, sperando che si inizi a stabilizzare la situazione e i contagi a scendere, riapriremo». Malgrado il Lazio sia regione “gialla” e l’ultimo Dpcm non preveda la sospensione dei mercati, i vari sindaci della Sabina nel mese di novembre hanno adottato un atteggiamento molto prudente per quel che riguarda fiere mensili e mercati settimanali, molti dei quali sospesi fino a nuovo ordine. L’emergenza Covid non ha dunque risparmiato i banchi degli ambulanti e tanti Comuni, in queste ultime settimane hanno emesso ordinanze con provvedimenti di sospensione. Un po’ quello che successe durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria tra marzo e aprile. In questa nuova tornata aveva iniziato il sindaco di Tarano Miranda Glandarelli col mercato mensile di Borgonuovo che si svolge normalmente la quarta domenica del mese. Poi il Comune di Frasso Sabino con la grande fiera di Osteria Nuova che si sarebbe dovuta svolgere il 1° novembre e che invece è stata annullata, non senza polemiche da parte degli esercenti i quali rivendicavano la possibilità di fare il mercato visti gli ampi spazi dei quali l’area fiera dispone. Sospeso anche il mercato di Forano del giovedì da parte del sindaco Marco Cortella, il quale ha poi annullato anche la fiera mensile che si svolge la terza domenica del mese nel parcheggio della stazione ferroviaria di Gavignano e sabato scorso sospeso anche il mercato settimanale a Fuori Dazio di Montopoli, per domani il sindaco Andrea Fiori deciderà oggi cosa fare.

