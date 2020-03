© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Camera di Commercio di Rieti lancia un appello a tutto il sistema produttivo reatino al fine di trovare imprese che possano assicurare o riconvertire in parte la propria produzione nel settore dei dispositivi e apparecchiature elettromedicali al fine di dare la possibilità alla Asl di Rieti di acquistare il materiale sanitario di cui ha estrema necessità e che in questo momento, secondo quanto reso noto dall’Azienda Sanitaria locale, è difficilissimo da reperire sul mercato.L’invito da parte del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Avvocato Giorgio Cavalli, è rivolto ad Associazioni di categoria ed imprese del territorio, che potranno in questo modo anche individuare soluzioni per contribuire a migliorare la propria attività produttiva che sta risentendo degli effetti dell’emergenza sanitaria in atto.Già diverse imprese in Italia stanno ripensando ai propri processi produttivi in funzione delle nuove esigenze ed il Governo in questo senso sta accompagnando questo processo volontario attraverso il progetto “Innova per l'Italia”, che è un invito ad aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti che, attraverso le proprie tecnologie, possono fornire un contributo nell'ambito dei dispositivi di protezione individuale e produzione dei sistemi complessi dei respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie, dei kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19 in termini di tamponi e elementi accessori e strumenti per la diagnosi facilitata e veloce, degli strumenti e delle tecnologie che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione, il trattamento e il controllo del Covid-19.Il progetto è un'iniziativa congiunta dei Ministeri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dello Sviluppo Economico, dell'Università e Ricerca e di Invitalia al fine di sostenere la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus.Tutti i dettagli del progetto sono visionabili al link https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/, mentre per contattare la Asl di Rieti per ulteriori informazioni e per dare disponibilità per un’eventuale fornitura del materiale richiesto, è possibile chiamare il numero 335/6493817 o scrivere all’indirizzo email ele.franceschini@asl.rieti.it.