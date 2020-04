L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus . Finisce sotto la lente di ingrandimento della Corte dei conti e rimbalza sulla stampa nazionale la vicenda dei circa 35 milioni di euro messi in preventivo dalla Regione Lazio per acquistare circa 8 milioni di dispositivi di protezione individuale da destinare agli operatori sanitari, in buona parte però non ancora giunti a destinazione. Carmelo Tulumello, ex comandante della Municipale ed ex candidato sindaco di Fara Sabina, coinvolto in qualità di capo della Protezione civile della Regione Lazio.