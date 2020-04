RIETI - Coronavirus. Numeri importanti in bassa Sabina per quel che riguarda i dispositivi di protezione individuale contro il contagio da Coronavirus, grazie ad una sinergia tra enti locali e Regione.

Dopo le mascherine che 10 giorni or sono erano state distribuite dal Dipartimento di Protezione civile in un numero però esiguo rispetto al reale fabbisogno dei vari Comuni, questa mattina dalla Regione è arrivata una prima importante svolta a livello di maschere e a giorni è attesa un’altra massiccia fornitura da parte della IV Comunità montana Sabina.

I numeri

Questa mattina sono state consegnate ai Comuni della Bassa Sabina dai volontari di Protezione civile intercomunale, circa 7 mila mascherine tra quelle di tipo chirurgico della Regione Lazio e quelle modello Montrasio del Dipartimento Nazionale e 15 mila paia di guanti monouso acquistati dalla Comunità Montana Sabina. Inoltre sono in arrivo sempre dalla Comunità montana ulteriori 10 mila mascherine chirurgiche e altri 5 mila paia di guanti. Ad annunciarlo il commissario dell’ente montano sabino Stefano Petrocchi il quale ricorda che “con le 10 mila mascherine che stanno per arrivare, sommate a quelle della Regione Lazio e modello del dipartimento, abbiamo coperto oltre il 100 per cento della popolazione dei 12 Comuni della Comunità montana Sabina”.

Sinergia e collaborazione tra enti

Il commissario Petrocchi sottolinea anche di come la sinergia e il gioco di squadra tra enti funziona come è stato in questo caso.

“C'è stato un ottimo coordinamento tra Comunità montana, sindaci che ringrazio così come la Regione Lazio nella persona del consigliere Fabio Refrigeri con il quale ci siamo confrontati spesso e con i nostri volontari della Protezione civile che non smetterò mai di ringraziare. Sono stati loro questa mattina a fare il giro per tutti Comuni ed occuparsi delle consegne (nella foto l'arrivo della Protezione civile presso il Comune di Poggio Mirteto). E questo è un segnale di come le cose fatte con un comune intento e serietà portano a risultati importanti per i bisogni dei cittadini. Sono certo che questo metodo continuerà a portare frutti. Abbiamo pochi mezzi a disposizione ma dobbiamo disporne il meglio possibile per i nostri cittadini”.

