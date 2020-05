L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 7 MAGGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus mascherine rare ​e in pochi le utilizzano.In città sono ancora troppi coloro che escono non utilizzando i dispositivi di protezione individuale e creano assembramenti. Il presidente di Federfarma: i guanti in lattice sono introvabili.Giovannetti: «Nessun rimborso statale per quelle pagate di più».