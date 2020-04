RIETI - Come annunciato nei giorni scorsi il Comune di Cittaducale ha predisposto la consegna di mascherine monouso alla popolazione cominciando dalla fascia più sensibile 70/80 anni. Il materiale sarà consegnato dai volontari della Protezione Civile che avviseranno porta a porta i residenti interessati i quali, confermata la presenza in casa, autorizzeranno a lasciare il materiale nella cassetta postale.

«Tale sistema di consegna – specifica il Sindaco Leonardo Ranalli – tutelerà operatori e cittadini su più fronti: da una parte garantiamo capillarmente la distribuzione del materiale che siamo riusciti a reperire, anche grazie all’aiuto di Protezione Civile Nazionale e della Regione Lazio, dall’altra proteggiamo i cittadini non facendoli uscire di casa e non facendo entrare nessuno nella propria abitazione considerando l’aumento di frodi e truffe registrate a livello nazionale in questo senso. Sempre nei prossimi giorni riusciremo a distribuire il materiale alla fascia 60/70 anni e poi, sperando in una migliore capacità di distribuzione delle mascherine da parte del mercato, sarà possibile raggiungere la totalità della popolazione. Ricordo a tutti – conclude il sindaco - che il materiale consegnato non è un presidio medico chirurgico e pertanto i cittadini sono invitati ad usarlo in casi di estremo bisogno».

