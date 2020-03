RIETI - Raccolta fondi per l’acquisto di mascherine tra associazioni a Poggio Mirteto. Ad annunciare l’idea uno degli organizzatori della manifestazione “La Giornata del Musicante” Mario Blasilli, il quale si fa promotore dell’iniziativa vista l'emergenza coronavirus.

«Considerato che “La Giornata del Musicante” organizza annualmente una manifestazione con raccolta fondi da destinare a scopi benefici – spiega Mario Blasilli, in questo frangente il gruppo Si Bemolle ha deciso di mettere a disposizione la somma di 1000 euro per l’acquisto di mascherine. Cogliamo l’occasione invitando anche le altre associazioni del territorio ad essere generose per quanto è loro possibile, in modo tale da poter fornire tale supporto medico ai poggiani con una scaletta che prevede di destinarli prima a chi deve uscire da casa per lavoro o per salute, poi agli anziani e alle persone fragili e infine agli altri ad esaurimento. Garante dell’operazione è il sindaco di Poggio Mirteto».

L’associazione gemellaggi

Appello raccolto intanto dall’Associazione Gemellaggi di Poggio Mirteto presieduta da Lanfranco Santini, il quale ha condiviso l’iniziativa, e a nome dell’associazione ha donato ulteriori 500 euro da aggiungere ai mille dei Si Bemolle.



L’invito

«Attendiamo ancora qualche giorno – ha concluso Mario Blasilli il quale nel frattempo sta acquisendo i vari preventivi- prima di dare concretezza all’operazione nella speranza che altre associazioni civili o religiose condividano il nostro progetto».

