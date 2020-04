RIETI - La Fondazione Varrone ha donato alla Asl di Rieti 9mila mascherine chirurgiche. La donazione consentirà all’Azienda Sanitaria Locale di Rieti di utilizzare i presidi per garantire ulteriormente la sicurezza degli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus, in ospedale e sul territorio della provincia di Rieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA